Merkez Bankası'nda korkulan oldu. Milyar dolarlar buhar oldu

TCMB, 18 Mayıs haftasına ilişkin "Haftalık Para ve Banka İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen hafta 3,5 milyar dolar gerileyerek 101 milyar 590 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın döviz rezervi geçen hafta 2 milyar dolar azalarak 58 milyar 825 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ REZERVİ YÜZDE 29 AZALDI

Altın rezervi ise 1,6 milyar dolarlık düşüşle 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.

2023'te Merkez Bankası'nın döviz rezervi 24,1 milyar dolar (yüzde 29,04), altın rezervi ise 2,9 milyar dolar (yüzde 6,73) azaldı.

Merkez Bankası'nın net rezervi geçen hafta 2,5 milyar dolar daha gerileyerek eksiye düştü. TCMB'nin net rezervi eksi 0,2 milyar dolar seviyesinde.

2002'DEN SONRA İLK KEZ EKSİYE DÜŞTÜ

Böylece Merkez Bankası'nın net rezervi 2002'den sonra ilk kez eksiye düştü.

Swap harici net rezerv de gerileyerek eksi 60,3 milyar dolar olarak hesaplandı.