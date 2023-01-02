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Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi

Merkez Bankası'nın bankalara verdiği talimatla, yurtdışı emanet hesaplarına virman yoluyla yapılacak menkul kıymet transferleri durduruldu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 22:40
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Merkez Bankası'ndan bankalara şok talimat

Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
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Merkez Bankası'nın talimatıyla bankalar bugün itibariyle yurtdışı emanet hesaplarına virman yoluyla yapılacak menkul kıymet transferini durdurdu.

Merkez Bankası eski Başkanı Rüştü Saraçoglu konuya ilişkin bir belge paylaştı. Söz konusu belgede bankaların müşterilerine gönderdiği bazı açıklamalar yer aldı. Açıklamada 50 bin dolar üstü müşterilerin  yurtdışına yapacakları transfer (SWIFT) işlemleri ile Türk bankalarında hesaplarında bulunan “yurt dışı yerleşik” kişilere  yapılan  EFT/havale  işlemlerinde rapor amaçlı olarak ödeme mahiyetinin belirtilmesi ve işlemlerin niteliğini teşvik eden belgelerin zorunlu hale getirildiği belirtildi.

TARANSFERLER DURDURULDU

Bankalar ayrıca müşterilerine “yurt dışı emanet hesaplarına virman yoluyla yapılacak menkul kıymet” (eaurobond, bono özel sektör tahvili) transferinin de durdurulduğunu açıkladı.

Bir bankanın müşterilerine gönderdiği mesaj ise şöyle:

CMB talimatına istinaden 2 Ocak 2023 tarihi itibariyle, 50.000.- USD ve üstü (muadili diğer para birimleri) yurt dışına yapılan transferler (SVVIFT işlemleri) ile, 1O milyon TL ve üstü Bankamızda veya diğer Türk bankalarında hesabı bulunan ‘Yurt Dışı Yerleşik' (YD) kişilere yapılan EFT/Havale işlemlerinde, rapor amaçlı olarak, ödeme mahiyetinin belirtilmesi ve işlemin niteliğini tevsik eden belge ibrazı zorunlu hale gelmiştir. İbrazı istenen belge ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde ABACUS birimimizce açıklanacaktır.
Ayrıca, Müşterilerimizin Yurt dışı emanet hesaplarına virman yoluyla yapılacak “menkul kıymet (eurobond, bono, özel sektör tahvili vb.)“ transferleri durdurulmuştur.

 

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