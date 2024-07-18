Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat

Kurtarıcı olarak görülen sonra kurtulmak için her çareye başvurulan KKM'ye ilgili bankalara yeni bir talimat gitti. KKM faizinde alt sınır değiştirildi. İşte o oran...

Hazine'ye darbe üzerine darbe vuran Kur Korumalı Mevduat faizinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalara yeni bir talimat gönderdi.

TCMB’nin bankalara gönderdiği talimata göre KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranı düşüsürdü. O oran yüzde 80'den yüzde 70’ine indirildi. Vade sonunda iseTCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanacak. Merkez Bankası talimatına göre yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için “ek getiri” adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı duyuruldu.

KKM HESAPLARININ AZALMASI HEDEFLENİYOR

Merkez Bankası'nın bu girişimle KKM hesaplarında azalmanın hızlanmasını ve bunun yanında da TL mevduatın payının artması hedefleniyor. Karar, 22 Temmuz 2024’ten itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faizi olan yüzde 50'nin yüzde 80'nine denk gelen yüzde 40'dı. Bu kararla birlikte bu seviye yüzde 70'e çekildi. Böylece yeni uygulama talimatıyla bu oran yüzde 35'e indirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürü Fatih Karahan ve TCMB yönetimi banka genel müdürleriyle bir araya gelmişti. Toplantıda KKM ile ilgili alınacak kararların konuşulduğu belirtiliyor

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