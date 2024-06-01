Merkez Bankası’ndan flaş kredi kartı açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hazırladığı Finansal İstikrar Raporu’nda, ev halkı borcunun milli gelir oranındaki düşük seviyenin korunduğu fakat bireysel kredi kartı borcunun payının arttığı ifade edildi.

Hazırlanan raporda kredi kartından gerçekleştirilen harcamaların sonradan taksitlendirilmesi yada borcun tamamının ödenmeyerek faize bindirilmesi özellikle borçlanma maliyetlerinin arttığı dönemlerde bireylerin temerrüt riskini artırabildiği ifade edildi.

Kişilere tanınan yüksek limitlerin, kişilerin gelirleri ile uyumlu olmayan harcama davranışına yol açtığı vurgusu yapılan raporda, Kredi kartı limitlerinin ve ödeme şekillerinin bireylerin gelirleriyle ve enflasyon ile uyumlu bir şekilde olması, finansal istikrara ek olarak ise cari denge ve fiyat istikrarı açısından da önem arz ettiği belirtildi.

AKTİF KART KULLANAN KİŞİ SAYISINI 28 MİLYONA YAKLAŞTI

Kredi kartında aktif kart kullanan vatandaş sayısını 28 milyona yaklaştığı ifade edilen raporda, 2024 ocak ayı itibarıyla bireylere verilen toplam kredi kartı limiti 4,2 trilyon TL’ye, toplam kart bakiyesinin ise 1,3 trilyon TL’ye ulaştığı ifade edildi.

Hanehalkının finansal yükümlülüklerindeki yükselişle kredi kartı borçlarının belirleyici olduğu vurgulanan raporda, “tüketicinin temel mal ve hizmet enflasyonu, dijitalleşme kaynaklı kullanım kolaylıkları, ödemelerde banknot kullanımının azalarak kart kullanımının yaygınlaşması, bankaların yüksek limit artışları, kredi kartı taksit imkanları gibi faktörler kredi kartı bakiye büyümesinde etkili olmuştur” ifadeleri kullanıldı.