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Kredi çekecekler dikkat. Merkez Bankası'ndan kredilerde kritik faiz kararı 

Merkez Bankası, ticari kredilerin ardından ihtiyaç kredilerini de faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına aldı. Bankalar, yüzde 18,56'nın üzerinde faizle ihtiyaç kredisi verirlerse menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 09:28
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Merkez Bankası'ndan kredilerde kritik faiz kararı 

Kredi çekecekler dikkat. Merkez Bankası'ndan kredilerde kritik faiz kararı 
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Merkez Bankası’nın (TCMB) ihtiyaç kredisi faizlerini politika faizi ile ilişkilendiren ve belirli bir faiz oranının üzerinde tutulmasını caydıracak bir adım attı.

TCMB’den dün bankalara ilettiği yazı ile getirdiği değişiklikler şöyle:

Bankalarca tüketiciye kullandırılan ihtiyaç kredileri faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına alındı.

TCMB ilgili kredilerde referans orandan farkına göre yüzde 20 ila yüzde 90 oranında kademeli tahvil tutma yükümlülüğü getiriyor.

Bankalar eğer ihtiyaç kredisini yüzde 18,56 ile yüzde 20,62 arasında bir faizle kullandırırsa kredi tutarının yüzde 20’si, yüzde 20,62’nin üzerinde bir faizle kullandırırsa kredi tutarının yüzde 90’ı oranında menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.

Geçen hafta itibarıyla bankaların ortalama ihtiyaç kredisi faizi yüzde 25,47 seviyesinde bulunuyordu. Bu ortalama oranının sert şekilde gerilemesi bekleniyor ancak 3 ay vadeli ortalama mevduat faizi yüzde 27,68 seviyesinde iken bankaların yeni kredi vermekten uzak durmaları muhtemel.

Karar liralaşma stratejisi kapsamında parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleme amacıyla alındı.

Bankacılara göre, ilgili karar sonrası ihtiyaç kredilerinin faiz oranlarında üst limit oluşacak.

Bankalarca tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinden faiz/kâr payı oranı Merkez Bankasınca ilan edilen yıllık bileşik referans oranın 1,8 ile 2,0 (dâhil) katı arasında olanların birinci kademede, 2,0 katından yüksek olanların ise ikinci kademede menkul kıymet tesisine tabi olması kararlaştırıldı.

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