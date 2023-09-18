Merkez Bankası'ndan ne olur KKM'den çıkın hamlesi

Kurtarıcı olarak gösterilen ancak Hazine'ye milyarlarca lira darbe vuran KKM'den kurtulmak için TCMB'den yeni bir hamle geldi. Bankacılık sistemini Türk lirasını cazip kılacak şekilde dönüştürülmesi için Merkez Bankası'ndan bir adım daha geldi.

KAYNAK: AA
Merkez Bankası'ndan ne olur KKM'den çıkın hamlesi

Bankacılık sisteminde TL payını artırma ve TL'yi tasarruf aracı haline getirmek için TCMB, mevcut düzenlemede yaptığı revizyonlarla teşvik sunucak.

Merkez Bankası, yerel para TL'yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı.

NE OLMUŞTU

Kur Korumalı Mevduat adı altında çıkıralan yöntem kurtarıcı olarak gösterildi. Ancak dönem içinde Hazine'ye öyle bir darbe vurdu ki, şimdi KKM'den kurtulmaya çalışılıyor. Onun için de teşvikler verilmeye başlad.

HEDEF TL

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatına göre, (gerçek kişiler için) TL payı artış hedefi yükseltildi.

TCMB, ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırmış, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirmişti.

TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltildi.

Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi. TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.

Komisyon uygulamasında TL'ye geçiş ve yenileme oranları esas alındı

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması da sona erdirildi. Komisyon uygulamasında, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Uygulama talimatına göre, TL'ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100'ün altında olan bankalara yıllık yüzde 8 oranında, yüzde 100'ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde 4 olacak şekilde TL'ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.

HARCAMA MUKABİLİ KREDİLERDE MUAFİYET SINIRI YÜKSELTİLDİ

İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL'nin üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.

Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL'ye yükseltildi.

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