128 milyar dolar skandalından sonra 108 milyar dolar skandalı. Merkez Bankası'nın dolarlı nereye harcadığı ortaya çıktı. Bloomberg açıkladı

Damadı Berat Albayrak’ın ekonomi koltuğunda oturduğu dönemden bu yana dolardaki yükselişi durdurmak için piyasa hep müdahalelerle karşılaştı.

SATIŞLAR KKM'NİN DEVREYE GİRMESİNDEN SONRA DA DEVAM ETTİ

Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefet partileri, Albayrak döneminden sonra Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde 128 milyar satıldığını ve bu miktar paranın nereye gittiğininin bilinmediğini iddia etmişti. Devam eden satışlar, yine doları durdurmak için devreye sokulan kur korumalı mevduatla da sürdü.

Bloomberg’in haberine göre, Merkez Bankası 2022’de döviz kuru piyasalarına 108 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti. Bu, aylık 9 milyar dolar harcandığı anlamına geliyor.

DÜNYANIN PARASI UÇTU GİTTİ

Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Baziki, Twitter hesabından Merkez Bankası'nın 2022 yılında arka kapıdan 108 milyar dolar döviz sattığını öne sürdü. Baziki, bunun aylık 9 milyar dolarlık bir döviz satışına tekabül ettiğini ekledi.



Baziki’nin yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şöyle:



TCMB'nin 2022'de döviz piyasalarına 108 milyar dolar kadar müdahale ettiğini tahmin ediyoruz. Bu ayda 9 milyar dolar demek. 2022 müdahaleleri, bankanın 500 baz puanlık gevşeme döngüsünün ilk faiz indiriminin ardından Eylül ayında zirve yaptı.

Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Baziki, Twitter hesabından 14 Eylül 2022'de yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2022'nin ilk sekiz ayında “arka kapı yöntemiyle” piyasaya sattığı döviz miktarının 75 milyar dolar olduğunu ileri sürmüştü. Bu rakam yılın son dört ayıyla birlikte 108 milyar dolara çıktığı iddia ediliyor.