Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti uyardı: İflas olasılığı kabaca %20’den %30’a çıktı

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde yükselişini sürdürüyor.

Beş aylık aradan sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerileyen kredi risk primi 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin sonuçları sonrası ilk iş gününde artışa geçmişti.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kredi risk primi yükselişi üzerinden ‘iflas’ olasılığına dikkat çekti.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“14 Mayıs sonrası Türkiye’nin CDS’i 494’ten 704’e yükseldi. Yani dış borcun ödenememe (iflas) olasılığı kabaca %20’den %30’a çıktı.”

KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?

‘Kredi risk primi’ ya da ‘kredi temerrüt takası-swap’ı (İngilizce: Credit Default Swap – CDS) alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. Faiz doğası itibarıyla alacaklının geri ödememe riskini içeren bir risk primidir. Kredi risk primi ise bu riskin sistemli bir şekilde finansal enstrümana dönüştürülmüş ve sayısal olarak ifade edilmiş halidir. Alacaklı, kredinin olası geri ödenmeme riskine karşı verdiği borcu sigorta eder, bu sigorta işlemi ve sigorta için belirlenen bedel ise kredi risk primine tekabül eder. Bu prim bir ülkeye olan finansal güven baz alınarak serbest piyasa tarafından belirlenir.