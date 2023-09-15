Merkez Bankası'nın Eylül kararı öncesi çarpıcı faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 21 Eylül'de düzenlenecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Ağustos ayında sürpriz bir kararla 750 baz puan faiz artışı kararı alan banka, enflasyonla mücadele için adımlar atacağını taahhüt etmişti.

TCMB'nin Eylül ayında da benzer bir politikanın izlenilmesi beklenirken, İngiliz evrensel bankası Barclays'ın ekonomistleri, TCMB'nin kararına ilişkin tahminlerini paylaştı. Analistler, 21 Eylül saat 14:00'da açıklanacak karara ilişkin 250 baz puanlık bir faiz artışı beklediklerini söyledi. Böyle bir artış, politika faizinin yüzde 27,5'e yükselmesi anlamına geliyor.

Analistler, çok daha keskin bir hamleyi ihtimal dışı görmediklerini ve ağustosta gerçekleştirilen beklenti üzeri faiz artırımının ardından “kademeli artışlar” yapılmasını beklediklerini ifade etti.

“SIKIŞLAŞTIRMA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR”

Paylaşılan araştırmada, “TCMB bankalar, şirketler ve hane halkı üzerindeki etkisini sınırlamak için sıkılaştırma döngüsünü daha kademeli bir şekilde sürdürmeyi tercih edecektir” denildi.

Analistler ayrıca, “Buna ek olarak, makro ihtiyati sıkılaştırma tüm hızıyla devam ediyor ve merkez bankası muhtemelen bunun daha büyük bir artış yapma ihtiyacını azalttığını düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

2023 SONUNDA YÜZDE 35'E ÇIKABİLİR

Yıl sonu için de tahminlerde bulunan Barclays ekonomistleri, faiz oranlarının 2023 sonunda yüzde 35'e 2024 sonunda ise yüzde 40'a kadar çıkarılacağını belirtti.