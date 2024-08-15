Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarih ortaya çıktı. Ekonomistler açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 Ağustos 14.00’de faiz kararı toplantısını gerçekleştirecek. Kritik karar açıklanmadan önce Bloomberg HT'nin de politika faizi anketi paylaşıldı.

Piyasa katılımcılarından 29 kurumun medyan beklentisi, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacağı tarafında oldu. Piyasanın sene sonu politika faizi tahmini de yüzde 47,5 düzeyinde oldu.

Sene sonu faiz öngörülerinde en yüksek beklenti yüzde 50 düzeyinde, en düşük beklenti yüzde 40 olarak kaydedildi.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Anket katılımcıları ilk faiz indirimine yönelikte beklentilerini açıkladı. Bu anket sonucuna göre tahminini paylaşan 27 kurumdan ikisi TCMB'den ilk indirim hamlesini eylül ayında bekledi.

18 kurum ise 2024’ün son çeyreğini içeren ekim-kasım-aralık döneminde ilk faiz indirimini tahmin etti.

SON KARARI NOLDU?

Merkez Bankası son gerçekleştirdiği faiz kararı toplantısında faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Karar metninde enflasyonun yönüne göre hareket edeceklerine yer verilmişti.

YILIN 3. ENFLASYON RAPORU GERÇEKLEŞTİ

Merkez Bankası’nın karar organlarından olan enflasyon rakamları Türkiye’de artış göstermeye devam ediyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yaptığı sunumda, sene sonu enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi. 2024 sonunda yüzde 38 seviyesini korudu.

2025 için yüzde 14, ve 2026 için ise yüzde 9 seviyesini korudu.