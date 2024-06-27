Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte beklentiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte beklentiler

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını bugün saat 14.00’da açıklayacak. Nisan ve Mayıs ayında faiz oranını yüzde 50’de sabit bırakan Merkez Bankası’nın faiz kararına dair kurumların beklentileri belli oldu.

Merkez Bankası’nın Haziran ayı için bugün saat 14.00’te açıklayacağı para politikası faiz kararına dair beklentiler tüm hızı ile devam ediyor.

Geride bırakılan genel seçimlerin ardından ‘Nas’ politikasına veda edilmiş ve Merkez Bankasının faiz kararı yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 50’ye yükseldi.

Son olarak Merkez Bankası’nın başına getirilen Fatih Karahan 21 Mart 2024 tarihinde Merkez Bankası faizlerini yüzde 45 seviyesinden yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı.

Ardından devam eden Nisan ve Mayıs aylarında ise faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Bugün açıklanacak olan faiz kararı öncesinde hem ekonomi kuruluşları hem de ekonomistler faiz kararının sabit bırakılmasını ön görüyor.

KURUMLARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistler ile beraber kurumlarda abonelerinin beklentilerini paylaştı. Buna göre kurumlar da faiz kararının sabit bırakılmasını ön görüyor.

Kurumların beklentisi şu şekilde:

AA: Yüzde 50

Foreks: Yüzde 50

Reuters: Yüzde 50

Matriks: Yüzde 50

GÜNCEL PİYASA NE DURUMDA?

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasada son durumlar ise şu şekilde:

Altın: Alış/Satış: 2 bin 434

Dolar: 32,89

Euro: 35,17

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