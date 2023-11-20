Merkez Bankası'nın faizde neler yapacağını Avrupalı banka açıkladı

Hollandalı bankacılık devi ING, Merkez Bankası'nın bu ay politika faizin 250 baz puan, aralıkta da aynı oranda artışa gideceğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faizde neler yapacağını Avrupalı banka açıkladı

Hollanda merkezli bankadan Türkiye için çarpıcı tahmin...ING’nin ekonomistleri Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artışıyla frene basacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin analizleri şöyle oldu:

“Ekim ayında açıklanan son enflasyon verisi ana eğilimin sadece çekirdek enflasyonda değil manşet enflasyonda da iyileşmeye başladığını gösterdi.

Bu doğrultuda, bankanın bu ayki PPK’da politika faizini yüzde 37,5’e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırımı değerlendirmesini bekliyoruz. Ancak, ağustos ayından bu yana güçlü sıkılaştırma hamleleri göz önüne alındığında (faiz için) riskler yukarı yönlü.”

“YÜZDE 40 OLMASINI BEKLİYORUZ“

ING ekonomistleri hafta ortasında yayınladığı bir gelişmekte olan ülke raporunda TCMB’nin 250 baz puanlık iki artış sonrasında yüzde 40 faiz oranında duracağını tahmin etti. Raporda, “Politika faizinin kasım ve aralık aylarında 250 baz puanlık iki artışla birlikte yukarı yönlü risklerle birlikte yüzde 40 olmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca Türk Lirası'ndaki değer kaybının 2024’te sürmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 23 Kasım perşembe günü saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35’e yükseltilmişti.

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