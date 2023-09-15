Merkez Bankası'nın faizi ne kadar artıracağı ortaya çıktı. İşte o rakam

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler kararını verdi. İşte o ekonomistlere göre TCMB faizi ne kadar yükseltecek. Ankete göre yıl sonu beklenen faiz oranı ise yüzde 35 ile 45 arası...

KAYNAK: AA
Merkez Bankası'nın faizi ne kadar artıracağı ortaya çıktı. İşte o rakam

21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik Anadolu Ajansı'nın beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,00 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'dan 25,00'e yükseltilmişti.

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