Merkez Bankası'nın faizi ne kadar artıracağı ortaya çıktı. İşte o rakam

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler kararını verdi. İşte o ekonomistlere göre TCMB faizi ne kadar yükseltecek. Ankete göre yıl sonu beklenen faiz oranı ise yüzde 35 ile 45 arası...