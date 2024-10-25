Merkez Bankası’nın kulislerinden sızdı! İşte asgari ücret için düşünülen 2 rakam

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret tartışmaları tekrar alev aldı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak 2025 asgari ücreti rakamını belirleyecek.

Asgari ücret belirlenirken parametre olarak özellikle enflasyon göz önünde olacak. Asgari ücret zammı merakla beklenirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’dan açıklama geldi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ABD'nin Washington eyaletinde yatırımcılarla toplantı gerçekleştirdi. Karahan, 2025 para politikası ile ilgili değerlendirmede bulunurken asgari ücret artışı ile ilgili de konuştu.

ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL OLACAK

Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Karahan, asgari ücrete yüzde 25 civarı artışın 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı sinyali geldi.

Karahan'ın konuya ilişkin açıklamasından asgari ücrete yüzde 25 oranında zam geleceği tahmini daha güç kazandı. Asgari ücrete Merkez Bankası’nın da desteklediği tahminler doğrultusunda yüzde 25 zam gelmesi halinde, yeni asgari ücretin en yüksek 22 bin TL’ye çıkması bekleniyor.

MASADAKİ İKİNCİ RAKAM BELLİ OLDU

Bir başka masadaki ikinci rakamı ise Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş açıkladı. Aktaş, 2025’te asgari ücret zammında enflasyonun da etkili olacağını belirtti.

Rakam veren Aktaş, 17 bin lira olan asgari ücretin 2025’in resmi enflasyon hedefi olan yüzde 17.5 düzeyinde artırılabileceğini söyledi. Eğer bu oranda zam yapılırsa 17 bin lira olan asgari ücret 19 bin 977 liraya çıkacak.