Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir haftada dev düşüş

İngiliz haber ajansı Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezevlerinde büyük düşüş olduğunu ileri sürdü.

TCMB'nin bir önceki hafta 28.5 milyar dolar olarak açıklanan net rezervlerde bankacılar 23 Şubat haftasında 5.8-6 milyar dolar bandında düşüş gerçekleştiğini hesapladı. Buna göre net rezerv yaklaşık 22.5 milyar dolara gerilemiş olacak.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesinde Merkez Bankası'nın uyguladığı negatif reel faizler ve döviz satışları sonucu -5.7 milyar dolara gerileyerek tarihi dip zirveyi görmüştü.

Ekonomi yönetiminin değişmesinin ardında döviz rezervlerinde geçen yılın ikinci yarısında ise belirgin toparlanma görüldü. Bu toparlanma Aralık ayının son haftasından itibaren yönünü tersine çevirdi. 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolara yükseldi. Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören TCMB'nin net rezervler böylece bankacıların yeni hesaplamalarıyla geçen iki ayda 17,5 milyar dolar gerilemiş olacak.

TOPLAM REZERVLER DE GERİLEDİ

TCMB toplam rezervleri ise bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta yaklaşık 2.4 milyar dolar azaldı ve 132 milyar dolara geriledi.

RESMİ VERİLER PERŞEMBE GÜN AÇIKLANACAK

Bankacılar verileri TCMB bilanço ve sektöre ilişkin öncü verilerden hesaplıyorlar. TCMB'den bu habere henüzü bir yorum gelmedi. Resmi veri Perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.