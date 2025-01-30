Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı!

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ocak ile biten haftada 4 milyar 257 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ocak ile biten haftada 4 milyar 257 milyon dolar artarak 167 milyar 560 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artarak 96 milyar 791 milyon dolardan 99 milyar 328 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 24 Ocak haftasında 1 milyar 721 milyon dolar artarak 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.