Merkezi bütçede üç aylık açık uçtu gitti 250 Milyar lirayı buldu

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi Ocak-Mart döneminde toplam 250 milyar lira açık vererek, rekor kırdı. Sadece Mart ayındaki bütçe açığı 47,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Merkezi bütçede üç aylık açık uçtu gitti 250 Milyar lirayı buldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,9 artarak 286 milyar 821 milyon liraya çıkarken bütçe giderleri yüzde 48,5 artışla 334 milyar 44 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,9 yükselerek 794 milyar 728 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 82,7 artarak 1 trilyon 44 milyar 753 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi martta 47 milyar 223 milyon lira, ocak-mart döneminde ise 250 milyar 25 milyon lira açık verdi.

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