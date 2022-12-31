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Köyün imamı 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu iddiası

Alpay Antmen, yaptığı açıklamada, Mersin’in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğunun 6 yıl önce köyün imamı tarafından cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığını duyurdu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 02:11
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Mersin Anamurda köyün imamı 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu iddiası

Köyün imamı 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu iddiası
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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Mersin’in Anamur ilçesinde maalesef üzücü bir olay yaşandı. 12 yaşındaki bir kız çocuğumuz, 6 yıl önce köyün imamı tarafından cinsel istismara uğramış.

6 yıl sonra bugün, 12 yaşındayken öğretmenleri fark ediyor. İki eniştesi ve bir komşuları, üç kişi daha çocuğumuzu istismar etmeye, cinsel istismara maruz bırakmaya devam etmişler” dedi. Antmen, olayın gözaltına alınan dört failinin, çıkartıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldığını açıkladı.

Antmen’in açıklaması şöyle:

“Mersin’in Anamur ilçesinde maalesef üzücü bir olay yaşandı. 12 yaşındaki bir kız çocuğumuz, 6 yıl önce köyün imamı tarafından cinsel istismara uğramış. 6 yıl sonra bugün, 12 yaşındayken öğretmenleri fark ediyor. İki eniştesi ve bir komşuları, üç kişi daha çocuğumuzu istismar etmeye, cinsel istismara maruz bırakmaya devam etmişler.

“ÇOCUĞUMUZ YURDA YERLEŞTİRİLDİ”

Bu konuda ben, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Olayı takip etiler ve son derece ısrarcı oldular. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Mersin İl Müdürlüğü, Anamur Sosyal Hizmet Müdürlüğü de bu konuda yardımcı oldu.

Çocuğumuz alındı ve bir yurda yerleştirildi. Çocuğumuzun babası yok. Annesi de kendine bakamayacak durumda. Bakıma muhtaç. O da devlet korumasına alındı.

“MAHKEME SERBEST BIRAKTI”

Failler, dördü de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık tutuklama istedi. Fakat mahkeme dördünü de serbest bıraktı.

Şimdi Anamur Başsavcılığı bu karara itiraz ediyor. Bu, çok acı bir olay. Öğretmenlerin dikkati olmasa bu olay ortaya çıkmayacaktı. İşin en kötü tarafı, bu hep ‘Bir kereden bir şey olmaz’ denilen zihniyetin tezahürleri. İktidar sahiplerinin eylem ve söylemleri, çocuklarımızı buna maruz bırakıyor. Bu konuda adalet bekliyorum. Olayı sonuna kadar takip edeceğim.” (ANKA)

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