Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteorolojiden Mersin ve çevre iller için uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Mersin'in batısında etkili olan yağışların, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Mersin'in doğu kesimlerini etkisi altına alarak yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Bölge sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.