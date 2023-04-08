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Polisler şok oldu. Mersin Limanı'nda muzların içinden çıktı 

Mersin Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:37
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Mersin Limanı'nda muzların içinden çıktı

Polisler şok oldu. Mersin Limanı'nda muzların içinden çıktı 
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İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, Ekvator'un Guayaquil Limanı'ndan Mersin Limanına getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek 'x-ray' taramasından geçirildi.

Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 85 paket halinde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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