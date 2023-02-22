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Uyuşturucu operasyonuna iki gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 121 gram eroin ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:58
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Mersin Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonuna iki gözaltı
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İHA

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yeni Mahalle'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip ve araştırmalar sonucu İstanbul ve Tarsus’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 121,77 gram eroin, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu, 10 adet sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 250 TL para ele geçirildi.

Şüpheli Ö.A. ve C.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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