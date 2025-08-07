Mersin’de apart otelde kanlı kavga

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin Silifke’de apart otelde kalan 27 yaşındaki Emir Abakay, otelden çıkış işlemleri yaptırdığı sırada işletme sahibinin arkadaşı R.G, ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile G, Abakay’ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 3 Ağustos saat 12.00 sıralarında Atakent Mahallesi'nde bir apart otelde meydana geldi. Konakladığı otelden çıkış işlemlerini yaptıran Emir Abakay ile işletme sahibinin arkadaşı Ramazan Guliyev arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Guliyev, Abakay'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Abakay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emir Abakay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Ramazan Guliyev, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

