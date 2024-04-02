Mersin'de araç gasp eden şahıs yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Erdemli'de bir kişinin bıçakla tehdit edilerek otomobilinin gasp edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerinin çalışmasında olay yeri ve çevresinde yer alan 135 saatlik kamera kaydına bakıldı. Yaklaşık 10 bin adet aracı analiz eden jandarma ekipleri şüphelinin E.Ç. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şahsın Tarsus'taki evine ulaşan ekipler operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalanırken, gasp edilen araç ise bulunarak sahibine geri verildi.

Jandarmaya götürülen şüpheli şahıs ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.