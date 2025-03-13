Mersin’de baskın yapılan adrese 130 bin TL ceza!

Kaynak: İHA
Mersin’de baskın yapılan adrese 130 bin TL ceza!

Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüştürülen yere operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 130 bin 481 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tek katlı bir binada horoz dövüşü yapıldığını tespit etti. Polis binaya baskın yaparken, horoz dövüşlerini izleyenler kaçmaya çalıştı.

14 şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekipleri, dövüştürülen ve birçok yarası olan 4 horoza el koydu.

Adres sahibi İ.Y. ile birlikte 14 şahsa kumar oynamaktan toplam 130 bin 481 TL idari para cezası uygulanırken, 4 horoz Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

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Horoz dövüştürenlerle ilgili adli soruşturma sürüyor.

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