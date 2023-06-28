Mersin'de denize giren Suriyeli gözden kayboldu

24 yaşındaki Suriyeli, Mezitli sahilinden girdiği denizde kayboldu.

Mersin'de denize giren Suriyeli gözden kayboldu

Mersin'in Mezitli ilçesinde, denizde kaybolan 24 yaşındaki Suriyeli için arama çalışması başlatıldı. Suriye uyruklu Eymen Muhammed, Menderes Mahallesi sahilinde denize girdikten sonra gözden kayboldu.

Muhammed'in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Ekipler, kayıp genci bulmak için arama çalışması başlattı.

Bölgede, ekiplerin arama çalışması sürüyor.

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