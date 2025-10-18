Mersin’de 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisine evlenme teklifi etmek isteyen bir kişi, kaza süsü vererek üzerini gazeteyle örten adam arkadaşları aracılığı ile sevgilisini olay yerine çağırdı.

Olay yerine gelen genç kadın sevgilisinin yol kenarında üzeri örtülü şekilde yattığında görünce ağlamaya başladı.

Daha sonra yerden kalkan adam yüzüğü gösterip teklif için diz çökerken genç kadın teklif karşısında sevgilisine sinirlenip tokat attı ve olay yerinden ayrıldı.

Genç kadınının geçirdiği sinir krizi dikkat çekti.

Birçok sosyal medya kullanıcı olaya tepki gösterdi.

İşte o tepkiler:

“SAĞLIKLA ŞAKA MI OLUR?”

“Temelli suyunu çıkarmışlar, sağlıkla şaka mı olur?”

“Bu ne böyle, Eşek şakası bu olsa gerek”

“Planı yapanlarla ve çocukla ömür boyu ilişkisini kes.”