Mersin'de esnafın vitrinini takılar ile birlikte kediler süslüyor

Mersin Çarşısı'nda 25 yıllık esnaf Adem İnan'ın işlettiği gümüş takı tasarım dükkanında vitrini gümüş takıların yanı sıra kediler de süslüyor. İnan, iş yerinde beslediği kedilerin vitrinde gezerek müşterilerin ilgisini çektiğini söyledi. "Prens" adlı sarman cinsi kedi ile "Gümüş" adlı smokin cinsi kedi gün boyu vitrinlerde dolaşarak, müşterilere neşe katmaya devam ediyor.

KEDİNİN 6 YAVRUSUNA DA SAHİP ÇIKTI

Esnaf İnan, iş yerinde serbestçe gezen iki kedinin yanı sıra sürekli pasajda dolaşan calico cinsi kediye de kucak açtı. Kedinin iş yerinde yavruladığını fark eden İnan, hem kediye hem de 6 yavrusuna sıcak bir yuva sağlayarak, beslemeye başladı.

"VİTRİNİN ÜZERİNE ÇIKIP MÜŞTERİ İLE ARAMIZA GİRİYORLAR"

Mersin Çarşısı'nda 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten 48 yaşındaki İnan, "Kediler zaten hiç vitrinden inmiyor. Sürekli vitrin üstündeler; ara ara dağıtırlar, ben de sürekli düzeltirim. Bazen gelen müşterilerden olumlu tepki verenler de oluyor, korkanlar, alerjisi olup olumsuz tepki verenler de oluyor. Ama genelde olumlu tepkiler oluyor, hatta bazen seviyorlar. Satış yaparken vitrinin üzerine çıkıp müşteri ile aramıza giriyorlar. Neredeyse satışımızı engeller hale geliyorlar" diye konuştu.

ESNAF İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİRTTİ

Adem İnan, kedileri beslemenin zor olduğunu ve sürekli çocuk gibi onlarla ilgilendiğini söyledi. İnan, "Sürekli yemek ve su veriyorum, kumları var, her sabah ve öğleden sonra temizliyorum. Bazen zor oluyor ama gülü seven dikenine katlanıyor. Seviyorum ben kedileri, onların burada olması beni rahatsız etmiyor. Benim iş yerimde önceden beslediğim 2 kedim var, ayrıca pasajın kendi kedisi var, o da burada 6 yavru yavruladı. Toplamda 9 kedi var. Havalar soğuk olduğu için dışarıya çıkarıp bırakamam. Yavrular telef olur diye, iş yerinde bakacağım, büyüteceğim elimden geldiği kadar. Zamanla hepsini sahiplendireceğim" dedi.

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"GECE OLUNCA ONLARIN YAŞAM ALANI OLUYOR"

Her sabah iş yerini açmaya geldiğinde ortalığın dağınık olduğunu belirten İnan, "Sabah gelip dükkanı açtığımda her gün aynı manzarayla karşılaşıyorum, vitrinler dağılmış. Tabi gece olunca burası onların yaşam alanı gibi oluyor, vitrine çıkıp oynuyorlar. Sonuçta hayvan, bir şey de diyemiyorum, kızamıyorum da. Nereden bilsinler?" diye konuştu.