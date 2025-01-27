Mersin’de gasp operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de gasp operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'de jandarma ekipleri gasp olaylarına karıştığı iddia edilen 2 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler ait yerde yapılan aramada 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 6 adet fişek ile gasp edilen şahsa ait cep telefonu ile altın kolye ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesinde bir şahsı darp eden şüpheliler, cep telefonu, altın kolye, kimlik ve banka kartlarını gasp etti. Olayın bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 6 adet fişek ile gasp edilen şahsa ait cep telefonu ile altın kolye ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Mersin’de gasp operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

Mersin’de gasp operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

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