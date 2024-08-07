Mersin’de Göksu Irmağı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti

Selamlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Berat Aslan arkadaşlarıyla birlikte Göksu Irmağı’na girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan genç, arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, Aslan’ı kıyıda buldu ve ilk müdahaleyi yaptı.

Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma inceleme başlattı, Göksu Irmağı’na girmemesi uyarısı yapıldı

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı ve halkı Göksu Irmağı’na girmemeleri konusunda uyardı.