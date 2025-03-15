Mersin’de KADES bilgilendirmesi

Kaynak: İHA
Mersin’de KADES bilgilendirmesi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgiler paylaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, Aile Yılı kapsamında Merkez Mahallesi pazar yerinde vatandaşlara ve esnafa yönelik KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, vatandaşlara KADES'in amacı, nasıl kullanılacağı ve acil durumlarda nasıl yardımcı olunacağı konusunda detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, uygulamanın indirilmesi ve kullanımıyla ilgili broşürler dağıtılarak farkındalığın arttırılmasının sağlandığı belirtildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES'in önemine dikkat çekilirken Toplum Destekli Polislik ekiplerinin bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı.

Mersin’de KADES bilgilendirmesi

Mersin’de KADES bilgilendirmesi

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