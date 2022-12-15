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Kamyon tek hamleyle köy yolunu değiştirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kamyon tek hamle ile köy yolunu değiştirdi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:48
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Mersin'de kamyon tek hamleyle köy yolunu değiştirdi

Kamyon tek hamleyle köy yolunu değiştirdi
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İHA'nın haberine göre, olay ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası alınamayan odun yüklü kamyon mahalle girişinde bulunan 2 ayaklı tak tabelasına takıldı. 

Takı yerinde söken kamyon üzerinde 'Kefeli Mahallesi' yazılı tabelayla köprü üzerinde geçip karşı yöne giderken, sürücü tabelayı fark etti. 

Köprüyü geçtikten sonra hafif geri yapan kamyon sürücüsü takı karşı yöne bırakarak yoluna devam ederek, köy yolunu değiştirdi. Olay anı mahalle girişinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

 

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