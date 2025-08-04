Mersin'de katliam: Ölüm barınağında vahşet!

Ülkenin dört bir yanından barınaklarda yaşanan zulüm gözler önüne seriliyor. Türkiye yüzyılında hayvan katliamı yapılıyor. Niğde, Ankara Altındağ, Gebze, Ümraniye, Ankara Mamak, Erzincan ve Osmaniye ve Bursa'da skandal görüntüler günlerce sosyal medyada dolaştırıldı. Gümüşhane Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde bulunan bazı hayvanların açlık ve susuzluktan öldüğüne dair bilgiler de gelmişti. Bu kez skandal görüntülere Mersin katıldı.

GÜNDE 200 KEDİ 25 KÖPEK ÖLÜYOR

Mersin Belediyesi bakımevi çalışanı, orada şahit olduğu korkunç vahşeti ortaya çıkardı. Olayları deliller eşliğinde anlattı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolar kısa sürede infial yarattı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar dehşete düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, Başkan Vahap Seçer'in katliamcıların görevden alınarak gereğini yapmasını ve geride kalan hayvanların kurtarılmasını bekliyor.

Barınakta çalışan kadın sosyal medyada paylaştığı videoda şu sözleri kullandı:

"Mersin büyükşehir belediyesi barınağındaki görevimden pazartesi itibariyle istifa ettim. yaklaşık bir yıldır her salı gönüllü olarak gidiyordum. bir aydır da tam zamanlı işe başladım. tam zamanlı başlayınca o bir günde göremediğim her şeyi görmeye başladım. kısacası şunu söyleyeceğim. kısırlaştırma var mı, evet var. ancak sonrasında tedavi yok. tedavi olmadığı için bağışıklığı düşen hayvanların yüzde 20'si, 30'u ölüyor. Kedilerde tedavisizlikten dolayı kurtlanmalar oluyor. kazalılar, felçliler hepsi bir aradalar. uyuzlarda benim zorumla, kedilerde benim bastırmamla tedavi yapıldı. geçen hafta itibariyle dışarıya aktarmalar başladı. yavruların neredeyse hepsinin gözleri kapalı, hepsinde sıkıntı var. anneli bebeklerin, annelerinin altlarında 10 tane, 11 tane yavru var, bir annenin altında. yaklaşık günde 200'e yakın kedi ölüyor. yaklaşık 20-25 tane köpek ölüyor. onu söyleyeyim size. mamada, suda problem yok. bakıcılarda problem yok, hepsi üzerine düşen görevi yapıyor. tek sıkıntı veterinerler ve teknikerlerin köpekleri takip etmemeleri. köpekler kurtlanana kadar bakıcıların fark edip onlara söylemesi, yine de bir şey yapmamaları..."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Merkezi ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28.07.2025 tarihinde Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Merkezi ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflar dolayısıyla açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 3 bakımevi, 1 kısırlaştırma merkezi ve 1 doğal yaşam alanı ile sokak hayvanlarına yönelik hizmet vermekteyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi 5199 Sayılı Yasa uyarınca sadece başıboş köpekleri toplayarak kısırlaştırma yapan bir anlayış içinde değildir. Hasta hayvan toplama araçlarımız 7/24 esasi ile TEKSİN Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine hasta, yaralı, kazalı kedi ve köpeklere ilk müdahaleleri araçlarda görevli teknikerlerin aracılığıyla yerinde yapılmaktadır. Yaralı kedi ve köpeklerimize ilk müdahalenin ardından ivedilikle en yakın bakımevimize nakledip tedavi altına alarak hastane hizmeti veriyoruz. Bakımevlerimize getirilen tüm canlarımızın bakım, tedavi, kısırlaştırma ve kısırlaştırma sonrası işlemleri titizlikle yürütülmektedir. Ekiplerimiz her sabah bakımevlerimizdeki tüm padoklarda bulunan hayvanları kontrol etmekte, rutin temizlik ve bakım işlerini yapmaktadır.

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TEKSİN verilerine göre 2024 yılında 20 bin 21, 2025 yılında ise 11 bin 704 kazalı, yaralı ve hasta kedi –köpek ihbarı ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek tedavileri gerçekleştirilmiştir. Özellikle trafik kazası geçirmiş olan ya da uzun süre doğal ortamda ağız, üst solunum yolu veya deri enfeksiyonu geçiren hayvanlar geç fark edilmeleri nedeniyle çok kötü durumda bakımevine getirilmektedir.

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Kaşlı Hayvan Bakımevinde 8 veteriner hekim, 16 veteriner sağlık teknikeri, hayvan bakıcısı ve diğer personel olmak üzere toplam 94 personel görev yapmaktadır. Hayvansever bir Belediye Başkanına sahip olan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 2024 yılından bugüne kadar 8’i kadın olmak üzere 25 hayvan bakıcısı, 12 tekniker ve 2 veteriner hekim alımı yapılmıştır. Hayvan bakıcı tercihinde hayvansever olmaları ve bir kısmının da tekniker kökenli olması önemli rol oynamıştır. Hayvan Bakıcı personelin daha da titiz çalışmalarını sağlamak için yine Mersin’de hayvansever olarak bilinen ve yaklaşık 7 aydır her salı günü bakımevimize gelerek temizlik işlerinde bizlere destek veren Sevil Kumaş isimli vatandaşımız 23.06.2025 tarihinde işe alınmıştır. Ekip başı olarak görevlendirilen Sevil Kumaş’ın asli görevlerinin arasında Veteriner Hekimler tarafından tedavi yöntemi belirlenen ve teknikerler tarafından tedavileri gerçekleştirilen kedi ve köpeklerle birlikte bölümlerinde yeni hastalanan hayvanlara ait resim veya video çekerek teknik ekibe ve Şube Müdürüne bilgi vermek görevi de bulunmaktadır.

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Ancak 28.07.2025 tarihinde barınak yetkilerine bilgi vermeden istifa eden Sevil Kumaş isimli personelimiz, kendi sorumluluk alanında bulunan temizlik, beslenme ve hasta hayvanları teknik personele bildirme görevi olduğu için gerek kendi çektiği gerekse bakıcı personelin çektiği görüntülerin de işi gereği elinde bulunması nedeniyle akşam saatlerinde sosyal medya aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmış ve olumsuz algı oluşturmaya çalışmıştır. Bakımevimiz daha önceki yıllarda olduğu gibi ziyarete açık olup yapılan iş ve işlemlerle ilgili vatandaşlarımız tarafından her gün saat 10.00-15.00 aralığında ziyaret edilebilmektedir. Ayrıca Sevil Kumaş’ın bir gün öncesinde yapmış olduğu şikayet doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şikayete konu olan bölümler ve hayvanlar denetlenmiştir. Çekilen görüntüler hayvanların tedavi öncesine ait bakımevine ilk geldiği andaki görüntülerdir. Tedavileri titizlikle sürdürülen söz konusu kedi ve köpeklerin son durumlarını gösteren görüntüler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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NOT: Video Berzan Özkan’a aittir.