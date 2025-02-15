Mersin'de korkutan ev yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'de korkutan ev yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi 2438 sokak 100. Yıl Parkı karşısında bulunan müstakil evin 3. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen evde yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Mersin's korkutan ev yangını

Mersin's korkutan ev yangını

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