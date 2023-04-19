Mersin'de mobilya fabrikasında yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın

Mersin Sanayi Sitesi'ndeki mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve ilçe belediyelerine ait arazözler de destek verdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgeye gelerek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çevredeki iş yerleri ve diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Öte yandan, dumandan etkilenen 2 fabrika işçisinin ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. (AA)

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