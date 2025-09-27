Mersin’de nene ve torun yangında hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin’de tek katlı ahşap bir evde çıkan yangın yürekleri dağladı. Çıkan yangında 66 yaşındaki nene ile 19 yaşındaki torunun cansız bedenleri bulundu.

Yangın, ilçeye bağlı Böğrüeğri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ahşap tek katlı evde gece 02.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarla olay yerine ambulans, orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde yapılan incelemede 66 yaşındaki Ümmügülsüm ile torunu 19 yaşındaki Hamdican Doğan'ın cansız bedenleri bulundu. Nene ve torununun cenazeleri Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

