Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, teröristlerin cenazesine katılan ve pankart taşıyan ile sosyal medya hesapları üzerinden örgütü övücü ve özendirici nitelikte paylaşımlar yaparak propaganda yapan 12 şüpheli tespit etti.

Bunun üzerine yapılan şafak operasyonunda 12 şahsı gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.E.Ç, M.S, İ.K, M.İ, N.K, F.G, Y.A, S.Ç ve F.M isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şahısta adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.