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Mersin'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Mersin'de belirli aralıklarla etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Bir süre sonra da dolu yağışı etkili oldu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:09
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Mersin'de sağanakla birlikte dolu etkili oldu

Mersin'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu
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Mersin'de öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, Aydıncık ilçesinde yer yer dolu da dağdı.

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış Mersin'de bir çok bölgede etkili olmaya başladı. Aydıncık ilçesinde aralıklarla etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Bir süre sonrada ilçe merkezinde dolu yağışı da etkili oldu. 10 dakika boyunca yağan dolu bazı bölgeleri adeta beyaz örtüye bürüdü. İlçede yer yer fırtına ile birlikte yağışın devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, Erdemli ilçesinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Gök gürültülü sağanak yağışın etkisini arttırarak sürdürdüğü ilçede yer yer su birikintileri de oluştu.

Ayrıca Silifke, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde de sağanak yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi.

 

 

(Kaynak: İHA)

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