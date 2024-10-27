Mersin'de sahte içki operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Mersin'de sahte içki operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

Mersin jandarması sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği ihbarı üzerine düzenledikleri baskında 640 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'de piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 640 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesinde bir şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonda, 640 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

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