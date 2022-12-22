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Tekstil yüklü tır alev alev yandı

Mersin’de tekstil malzemesi yüklü tır, motor kısmından alev aldı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:48
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Mersin’de tekstil yüklü tır yandı

Tekstil yüklü tır alev alev yandı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde tekstil yüklü tır alev alev yandı.

Olay Tarsus - Pozantı istikameti TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.O. idaresindeki 06 PYP 34 plakalı tır Petroller mevkiinde motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü S.O. tırı güvenli şeride alarak, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen tekstil malzemelerinin ve tırın yanmasına engel olmadı.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.


(Kaynak: İHA)

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