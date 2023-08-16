Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

2 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 35 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 33 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

260 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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