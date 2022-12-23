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Yakalanan 5 TIR kaçak içki imha edildi

Mersin'de ele geçirilen, 5 TIR dolusu kaçak içki, imha edilmek üzere Adana Ceyhan’da bulunan entegre atık dönüşüm tesislerine gönderildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:14
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Mersin’de yakalanan 5 TIR kaçak içki imha edildi

Yakalanan 5 TIR kaçak içki imha edildi
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İHA'nın haberine göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaklaşık 3 ay önce operasyon yapıldı.

Baskında 5 TIR dolusu 115 ton ağırlığında 86 bin 245 adet sahte bandrollü kaçak içki, 5 milyon 92 bin adet sigara filtresi, 67 bin 291 paket boş makaron ve 912 kilogram kaçak tütünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, imha edilmek üzere Adana Ceyhan’da bulunan entegre atık dönüşüm tesislerine gönderildi.

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