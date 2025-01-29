Mersin'de yangın paniği

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Duatepe Mahallesi 1106 Sokak üzerinde bulunan Soyupaklar Apartmanı'nın 3. katında B.Y.'nin kiracı olarak oturduğu evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Aşırı duman nedeniyle bir vatandaşın İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiği yangında şans eseri yaralanan olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme devam ediyor.