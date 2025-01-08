Mersin'de yaşayan adamın evinden 10 kamyonet çöp çıktı

Mersin'de tek başına yaşayan yaşlı vatandaşın ailesi Toroslar Belediyesi'ne ulaşarak, babalarının atık ve çöp biriktirdiğini, bu durumun çevre sakinlerinin sağlığını tehdit ettiğini belirtti ve belediyeden evin temizlenmesini talep etti.

Ailenin talebi üzerine yaşlı adamın yaşadığı Osmaniye Mahallesi’ndeki eve giden belediye ekipleri, evin tüm odalarının çöp yığınına döndüğünü tespit etti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu evde uzun süredir biriktirilen 10 kamyonet çöp yığını, kamyonetle taşındı.