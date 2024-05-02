Mersin'de yayayı öldüren sürücü hakkında karar

Mersin'de bir sürücü, yayalara ve ağaca çarpması sonucu bir kişinin ölümüne yol açtığı için tutuklandı.

Toroslar ilçesindeki GMK Bulvarı Demirtaş kavşağında gerçekleşen kazada, bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kaza sonrası hastanede tedavi gören sürücü Alperen D., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı ve soruşturma tamamlandıktan sonra 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaza, Alperen D.'nin kontrolünden çıkan 33 ARD 405 plakalı aracının, kavşakta bekleyen 32 yaşındaki Sultan Sedef ve M.A. isimli yayalara ve ağaçlara çarpması sonucu meydana geldi.

Sultan Sedef, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi ve diğer yaralılar tedaviye alındı.