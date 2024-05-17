Mersin'de yürüyüş ve gösteriler yasaklandı

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada 20 Mayıs tarihi gece yarısına kadar yasakların devam edeceği belirtildi. Yasak kapsamında kent genelinde kamuya açık yerlerde, siyasi parti teşkilatları önleri gibi yerlerde basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bununla beraber bildiri dağıtma, afiş asma ve buna benzer tüm faaliyetlerin 16 Mayıs tarihi akşam 17.00’dan başlayarak 20 Mayıs tarihi akşam saat 23.59’a kadar 4 gün süre ile yasaklandığı ifade edildi.