Mersin'de yürüyüş ve gösteriler yasaklandı

Kaynak: İHA
Mersin'de yürüyüş ve gösteriler yasaklandı
Mersin’de 20 Mayıs tarihine kadar yürüyüş, basın açıklaması, stant ve çadır kurma, afiş asma gibi etkinliklerin Valilik tarafından yasaklandığı bildirildi.

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada 20 Mayıs tarihi gece yarısına kadar yasakların devam edeceği belirtildi. Yasak kapsamında kent genelinde kamuya açık yerlerde, siyasi parti teşkilatları önleri gibi yerlerde basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bununla beraber bildiri dağıtma, afiş asma ve buna benzer tüm faaliyetlerin 16 Mayıs tarihi akşam 17.00’dan başlayarak 20 Mayıs tarihi akşam saat 23.59’a kadar 4 gün süre ile yasaklandığı ifade edildi.

Son Haberler
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor Yaşam
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama Gündem
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı Yerel Haberler
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi Gündem
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne? Spor
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne?
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü? Magazin
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü?
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu Dünya
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu