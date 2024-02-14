Mersin'i dolu ve sağanak vurdu! Denizde hortum çıktı...

Kaynak: DHA / İHA
Mersin'i dolu ve sağanak vurdu! Denizde hortum çıktı...
Mersin'de yağmur etkili olurken, Tisan Adası açıklarında oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyardığı Mersin'de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanaklar etkili oluyor.

Silifke ilçesinde ise dolu yağışı görülürken, Tisan Adası açıklarında da hortum oluştu.

Hortumun meydana geldiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ZAMAN ZAMAN ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Kent genelinde yağışların bugün zaman zaman kuvvetli şekilde etkisini sürdürmesinin beklendiği, Perşembe ve Cuma günleri ise yağışların hafif olacağı bildirildi.

"İNŞALLAH SEL OLMAZ"

Sabah 8.00'den beri aralıklı olarak dolu yağdığını ifade eden vatandaşlardan Mehmet Erdem, "Şu an fırtına ve şiddetli yağmur var, inşallah sel olmaz. Çiftçilerin Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

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