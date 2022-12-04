Eski eşi Merve Boluğur'a 'Gereksiz insan' dediği iddia edilmişti. Mert Aydın'dan o sözlere dair açıklama geldi

Sadece 53 gün süren evliliklerini tek celsede sonlandıran Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın şimdilerde magazin muhabirlerinin yakın takibinde... İkilinin sosyal medya paylaşımları ve biten evliliklerine dair yapacakları açıklamalar merakla beklenirken bu defa haber olan isim DJ Mert Aydın oldu.

Katıldığı bir davette eski eşi Merve Boluğur hakkında "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edilen ve bu konuda hakkında pek çok haber yapılan Aydın, konuyla ilgili olarak Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

İŞTE MERT AYDIN'IN O AÇIKLAMASI

"Hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklamam... Açılışında çaldığım mekanda eski eşim Merve Boluğur ile ilgili söylediğim iddia edilen sözler asılsız ve gerçek dışıdır. Ben biten bir ilişkinin ardından yaşanmışlıklara olan saygımdan dolayı hiçbir zaman kötü konuşmadım. Lütfen haberler yapılırken muhattabının bir kadın olduğunu unutmayarak bu hassas dönemde daha dikkatli davranılmasını herkesten rica ediyorum."