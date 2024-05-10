Mert Başaran 1 haftada yüzde 70 düşen hisseyi açıkladı: Cidden yazıklar olsun

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş’nin Borsa İstanbul’daki hisseleri, 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren kesintisiz bir düşüş sergiledi. 19 Nisan’da 89.75 lira olan hisse değeri, bugün 22.82 liraya kadar gerileyerek yüzde 74’lük bir kayba uğradı. Bu düşüşün ardında yatan sebep henüz açıklığa kavuşmadı.

Siyah-beyazlı kulübün lig performansı da hisse değerlerindeki bu düşüşle paralellik gösteriyor. Beşiktaş, 54 puanla ligde beşinci sırada yer alırken, Galatasaray 96 puanla liderliğini koruyor ve Fenerbahçe 90 puanla ikinci sırada bulunuyor.

6 AY İŞLEM YASAĞI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19 Nisan 2024 tarihli açıklamasına göre, Engin Meral, Neslihan Kaya, Nuri Budakoğlu, Adem Karataş, Muammer Geçgel ve Veysel Karadeniz’e, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisselerindeki işlemler sebebiyle 6 ay süreyle işlem yasağı getirildi. Bu gelişme, hisse değerlerindeki düşüşle ilgili soru işaretlerini artırıyor.

“1 MİLYON PARA YATIRANIN 330 BİN LİRASI OLDU”

Ünlü ekonomist Mert Başaran, Beşiktaş’ın borsadaki son durumunu değerlendirdi. Başaran, “1 milyonluk para yatıranın parası 330 bin TL oldu. Gerçekten bu insanlara yazık! Lütfen yeni başlayanlardansanız bireysel hisse almayın! Hisse fonu alın! Hiç bir hisse fonu 1 haftada %70 düşmez. Edep yahu. Borsa kumar değildir ama kumar oynamak isterseniz en güzel kumarhane yine borsadadır! Kararı siz verin iyi şirketlerden oluşan büyük bir sepet fonu mu? Yoksa tek hisse ile kısa vadede köşe dönmece mi? 90 lira olan hisse 22 lira…Yazık bu insanlara cidden yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.