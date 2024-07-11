Mert Başaran altın değerinde tüyoyu verdi: Bunu yapan çok kazanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Mert Başaran altın değerinde tüyoyu verdi: Bunu yapan çok kazanacak

Ünlü ekonomist Mert Başaran, yatırımcının kısa vadede en çok kazanacağı yatırım aracını açıkladı.

Yüksek enflasyon karşısında elindeki birikimin değerinin erimemesine uğraşan küçük yatırımcı ekonomistlerin açıklamalarını yakından takip ederken Mert Başaran'dan kısa vadede çok kazandıracak yatırıma ilişkin bir açıklama geldi.

Açıklamaları ile adından söz ettiren ekonomist Mert Başaran, 1 milyon lira ile yatırım yapacak yatırımcıya kısa vadede en çok getiri sağlayacak yatırımın tüyosunu verdi.

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Merkez Bankası'nın politika faizi oranını yüzde 50 seviyesine çıkarması sonrasında mevduat faizleri de yükseliş göstermişti. Doların durgunluğundan tedirgin olan yatırımcılar da son günlerde tercihlerini TL mevduat faizleri yönünde kullanmaya başlamıştı.

MERT BAŞARAN: BUNU YAPAN ÇOK KAZANACAK

Mert Başaran, “1 Milyon lira ile en akıllıca yapılacak yatırım faiz yüksek olduğu için mevduat hesabıdır. Çünkü borsa, altın ve gümüş çok hızlı arttı. Yüzde ile 50 mevduatta kalıp diğer yarısı altın, hisse gibi yatırımları yapabilirsiniz” diye konuştu.

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