Mert Başaran: Sakın satmayın rekor artacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Başaran: Sakın satmayın rekor artacak

Ünlü ekonomist Mert Başaran, konut sahibi vatandaşları uyararak ‘sakın satmayın’ tavsiyesinde bulundu.

Milyonlarca yatırımcı elindeki varlıklardan kazanç sağlamak için farklı yatırım araçlarına yatırım yapıyor. Faizlerinde rekor zirveye geldiği bu zamanda mevduat faizleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Konut yatırımında ise azalış kaydetmesi satışları da etkiledi. Ünlü ekonomist Mert Başaran, konut sahibi vatandaşları uyararak ‘sakın satmayın’ dedi.

BORSA VE MEVDUAT FAİZİ REKOR KIRDI

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkararak tarihi zirveyi görmüştü. Faizlerin artması mevduat faizlerine Mevduat faizi ise yüzde 55 seviyelerine kadar düştü. Borsa ise 10 bin barajının üstüne çıkarak tarihi rekor kırdı. Borsa ve mevduat faizlerindeki artış yatırımcının da dikkatini çekti.

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KREDİLER ARTTI EV FİYATLARI DÜŞTÜ

Faiz artırımı sonrasında kredi faizleri de artış görüldü. Bu noktada konut kredilerinde geri ödenmesinin maliyet tutarını katlaması ev yatırımlarını azalttı. Evi olanlar ise fiyatların düşmesi neticesinde elindekini çıkartarak, borsa ve mevduat faizlerine yöneldi.

"SAKIN SATMAYIN"

Ünlü ekonomist Mert Başaran, elinde konut bulunan vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Başaran, “Mecbur olmadıkça konutlarınızı özellikle satmayın. Hele ki bu dönemde hiç satmayın. İlla satmak istiyorsanız, yarın veya öbür gün faiz düşecek. Düştüğü vakitte bu fiyatların çok daha üzerine satma olasılığınız olacak” ifadelerini kullandı.

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